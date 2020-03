Mit Balkan-Flair nach Rotterdam: Das ist der Mann, der die Schweiz am Eurovision Song Contest vertritt

Mit dem Song «Répondez-moi» versucht der Sänger Gjon’s Tears am Eurovision Song Contest, an den letztjährigen Erfolg von Luca Hänni anzuknüpfen. Dabei klingt der Song ganz anders als Hännis «She Got Me». «Répondez-moi» ist ein langsamer, mystischer und melancholischer Titel mit Balkan-Flair. Eine Ballade, die sich markant von anderen Balladen abhebt. Tears hat eine ausserordentlich schöne, hohe Stimme und wechselt gekonnt zwischen Kopf- und Bauchstimme. Der Song lebt aber vor allem von seiner raffinierten Dynamik, hört dann aber etwas unvermittelt, überraschend auf.

Ein Sänger mit Migrationshintergrund

Der 21-jährige Musiker Gjon’s Tears kommt aus dem zweisprachigen Kanton Fribourg, spricht und singt französisch. Seine Eltern stammen aus dem Kosovo und aus Albanien. Gjon Muharremaj, wie der Sänger bürgerlich heisst, ist aber in der Schweiz geboren, hat einen Schweizer Pass und wohnt in Broz, unweit der Schokoladen-Fabrik Cailler.

