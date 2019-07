Die Handlung in einem Satz? Ein Haufen Leute versucht, einen Haufen Leichen in einem Haus zu verschieben, ohne dass es die andern merken. Das Arsen macht den Publikum keine Angst ­– die Spitzenhäubchen lehren es das Fürchten, auf amüsante Art. Abby Brewster und Martha Brewster sind Schwestern: unheimlich normal und bieder. Sie wollen nur das Beste für die älteren einsamen Herren, denen sie in ihrem Haus Obdach geben. Denen sie selbstgemachten Holunderwein kredenzen, mit einer Prise Arsen versetzt.

Ihr Neffe Teddy verscharrt die von der irdischen Mühsal Erlösten im Keller, doch der zweite Neffe Mortimer kommt dem Treiben der Tanten auf die Spur. Dann taucht ihr Halbbruder Jonathan auf, ein Serienmörder auf der Flucht, und bringt noch eine Leiche mit.

Rasantes Versteckspiel

Das Stück «Arsen und Spitzenhäubchen» ist ein Klassiker des schwarzen Humors ­aus den 1940er-Jahren und idealer Stoff für das See-Burgtheater Kreuzlingen ­– nach «Biedermann und die Brandstifter» erneut am Seeufer. Hier verwandelt sich das verstaubte Haus in Brooklyn zu einem Hausboot, das ebenso gut auf dem Mississippi schwimmen könnte. Gregor Sturm hat es als drehbaren Kletterturm entworfen, mit Fassade und Innenräumen auf drei Ebenen, auf denen das rasante Versteckspiel stattfindet. Passend dazu hat er biedere bis schrille Kostüme entworfen, in denen sich die zehn Spieler austoben können.

­Die deutsche Regisseurin Annette Pullen inszeniert das Stück temporeich und überdreht, voller Gags und Pointen. Hei, ist das ein Spass! Das Publikum fiebert und lacht mit und amüsiert sich köstlich über die inhaltlichen wie inszenatorischen Volten. Manchmal wird der Wahnwitz in «Arsen und Spitzenhäubchen» richtig trashig, und natürlich darf eine Anspielung auf Amerikas amtierenden Präsidenten nicht fehlen.

Das letzte Glas Holunderwein bekommt Mr. Witherspoon, der Leiter des Heims, Den stärksten Applaus erhalten Astrid Keller und Caroline Schreiber als Abby und Martha Brewster und Raphael Westermeier als Mortimer.