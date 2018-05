Songs, die berühren

Die Songs entstanden mehrheitlich bei Improvisationen im Proberaum. Adrian klinkte sich ein, lieferte harmonische Variationen – doch viele Ideen wurden verworfen, weil sie in dieser Konstellation nicht funktionierten. «Ich begriff, dass nur ich selber spüren konnte, wie meine Ideen umgesetzt werden mussten. Also schuf ich mir ein eigenes Gefäss», erinnert er sich.

Also startete Adrian mit einem Vierspur-Gerät der Firma Fostex ein Nebenprojekt: Er füllte leere Kassetten mit Melodien, spielte Schlagzeug, Gitarre und Keyboard-Bass. Die technische Einschränkung hatte ihre Vorteile: «Denn was auf vier Spuren nicht genügend berührte, funktionierte auch nicht als Song», sagt er.

1993 beschriftete er eine Kassette mit Lovebugs – passend zur Musik, die schön und dreckig zugleich war – und sandte sie ein: «Sprungbrett» hiess der Basler Nachwuchswettbewerb, bei dem er es auf Anhieb ins Halbfinale schaffte. Dieses würde auf der Bühne ausgefochten.

Hatten die Lovebugs nur in seinem Kopf angefangen, so musste Sieber umgehend eine Band zusammenstellen. Also fragte er die engsten Freunde an? Baschi, Vollblutmusiker, sprang als Bassist ein. Gitarre und Gesang übernahm Adrian selber. Und als Taktgeberin verpflichtete er Julie Lagger. Sie spielte zwar erst seit einem halben Jahr Schlagzeug. Aber Adrian war in sie verschossen – und das zählte mehr als jede Erfahrung.

So stolperten die Lovebugs am 8. Juni 1993 erstmals auf eine Bühne und spielten sich mit charmantem, ungelenkem Schrammelrock in die Herzen des Publikums. «Ich hatte einen Fretless-Bass und traf kaum die richtigen Töne. Aber unsere Performance berührte alle», erzählt Baschi. Sie stachen nicht nur die Punkband Döschwo aus (mit einem fussballverrückten Bassisten namens Benjamin Huggel), sie übertrumpften im Finale auch die favorisierte Soulrock-Band Daddy Long Legs. Als Preis winkte eine Woche Studioaufnahmen. Welch ein Auftakt!

Bald darauf entschied sich Adrian gegen die Hormone und für den Groove: Julie Lagger musste gehen, Simon Ramseier (18) stieg ein. Im Zürcher Dynamo präsentierte sich die neue Formation vor Publikum. Die Besucher konnte man zwar an einer Hand abzählen, doch fanden sich gleich zwei neugierige Vertreter von Plattenfirmen ein.

Auf dem Heimweg wurden die Basler nachts um vier Uhr in einen Auffahrunfall auf der Autobahn verwickelt. Samantha sprang aus dem Bus und schrie: «My baby, my baby!», Baschi beruhigte sie. Adrian und Simon schauten sich verwundert an, bis sie aufgeklärt wurden: «Wir werden Eltern!» Die Verblüffung war gross, ebenso die Erleichterung, dass alle wohlauf waren.

Nach der Geburt ihres Sohnes trat Samantha kürzer und um The Bash wurde es ruhiger. So ruhig, dass das Nebenprojekt zur Hauptsache wurde. Auch für Baschi selber: «Adrian schrieb überaus interessante Songs, die – vielleicht gerade weil er ursprünglich Schlagzeuger war – nicht einer harmonischen Logik entsprachen. Ich fand oft: Hey, diese Tonfolge geht nicht, aber … Moment mal … die klingt ja super!»

Keine Chance gegen Pingu

Im Januar 1994 veröffentlichten die Lovebugs ihre erste Platte: «Fluff» beinhaltete zwölf Alternative-Rock-Songs, die an Vorbilder wie die Lemonheads oder The Clash erinnerten. Tausend CDs brachten sie mit Hilfe eines kleinen Vertriebs unter die Leute. Zuvor hatten die grossen Schweizer Plattenfirmen dankend abgelehnt. Sie sahen keinen Bedarf an englischsprachiger Musik aus der Schweiz. Bruno Huber etwa, Chef von BMG Schweiz, erklärte den Lovebugs damals: «Mir händ scho en Superstar im Repertoire: de Pingu!»

DRS 3 und die Printmedien aber schlossen das Trio rasch ins Herz – «Wunderbar lethargischer Gitarrenpop», schrieb der «Tages-Anzeiger». Und die Fricktaler Zeitung schwärmte am 15. Juli 1994 auf ihrer Frontseite: «Loveburgs: Drei Musiker auf Erfolgskurs». Richtig gelesen: Loveburgs. Es sollte nicht mehr lange dauern, bis der Bandname den Medien so vertraut war, dass sie ihn auch richtig schrieben.

Live-CD und zwei Konzerte

Am Freitag veröffentlichen die Lovebugs das Live-Album «At the Plaza». Ihr 25-Jahr-Jubiläum feiern sie am Wochenende auf der Bühne, dort, wo alles begann: im Basler Sommercasino. Für das erste Konzert (25.5.) sind noch Karten erhältlich.