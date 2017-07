In Gstaad spielen Sie Sonaten, quasi die demokratischste aller Kammermusiken. Allerdings ist in Kritiken oft zu lesen, dass Lambert Orkis sich Ihnen unterordnet. Einst wurden Sie als junge Frau sogar vom legendären Mstislaw Rostropovich angehalten, sich klanglich zurückzunehmen ...

… angehalten ist fein ausgedrückt! Spass beiseite, die vier Sonaten von Mozart, Ravel, Poulenc und Currier, die wir spielen, beruhen auf absoluter Partnerschaft. So wie Lambert sich zurücknimmt, wenn ich ein musikalisch wichtiges Material weiterspinne, so nehme ich mich zurück, sobald er mit seinem neuen Thema auftaucht.

Trotzdem werden Mozarts «Sonaten für Klavier und Violine» im Programm plötzlich zu reinen «Violinsonaten».

Einer muss eben zuerst genannt werden. Wer, ist im Prinzip völlig wurst. Karajan hat so schön gesagt: Der Dirigent ist der Jockey und das Pferd das Orchester. Einen grossen Musiker – auch in der Kammermusik – macht aus, dass er die Mitmusiker zum Fliegen bringt.

Sie sprechen die Dirigentenlegende Karajan an, Ihren Mentor zu Beginn Ihrer Karriere. Romy Schneider hat zeit ihres Lebens gegen den Sissi-Stempel gekämpft. Hatten Sie auch Schwierigkeiten, den Karajan-Stempel loszuwerden?

Ich hatte nie einen Karajan-Stempel. Weil ich nie in dieser Ausschliesslichkeit mit ihm gearbeitet habe, da hinkt der Vergleich. Es ist wahr, dass er ein grosser musikalischer Mentor war, aber klug, indem er förderte, dass ich sehr früh mit anderen Dirigenten wie Georg Solti, Riccardo Muti, aber auch mit Rostropovich, mit Barenboim und, und, und arbeiten konnte. Auch begann er am Ende seines Lebens sich für zeitgenössische Musik, die ich spielte, zu interessieren. Die Positionen begannen sich zu verschieben.

Ihre musikalischen Partner sind durchs Band Männer.

Das hat sich so ergeben. Mit wem sollte ich …

... mit Martha Argerich?

Ja, das wäre natürlich ein Traum. Es liegt nicht an mir, offensichtlich will sie nicht. (lacht) Ich bin ein Riesenfan von ihr. Um Sie zu beruhigen: 2020 werde ich mit Khatia Buniatishvili das Beethoven-Tripelkonzert spielen. Ich habe allerdings auch nicht die Absicht, mit einer Frau zu musizieren, weil sie eine Frau ist. Quotenfrauen, Quotenmänner, -hunde, -katzen gibt es in der Musik nicht.

Trotzdem haben Sie von Ihrer Lehrerin Aida Stucki auch sogenanntes Hausfrauenwissen gelernt: Stuckis Spaghettisauce ist bis heute Leibgericht Ihrer Kinder.

Ich habe sie gerade dieses Wochenende wieder gekocht, mit Kapern, Oliven und frischen Tomaten. Allerdings koche ich sie so selten, dass die Gier darauf entsprechend gross ist.

War Aida Stucki eine Lebensschule für Sie?

Aida war für mich das absolute Vorbild in allem. Als Frau, als Ehefrau, als Geigerin, als Pädagogin.

Was können wir Nicht-Solisten von der Musik lernen?

Musik ist eine Lebensschule, weil sie uns früh Disziplin gepaart mit Leidenschaft lehrt und dass eines ohne das andere sinnlos ist. Auch dass die Überwindung der eigenen Probleme möglich ist und wünschenswert – schauen Sie die Vita von Beethoven an. Wir lernen, dass Musik nur mit anderen Sinn macht. Und nur für den anderen überhaupt entstanden ist. Dieses Schiller’sche Konzept, dass wir alle füreinander sorgen müssen, um eine Gleichheit der Chancen zu schaffen, daran halte ich fest.

Das hat nichts an Aktualität verloren.

Natürlich wollen wir alle gut und sicher leben. Aber dieses Recht müssen wir auch anderen zugestehen. Es ist ein Ungleichgewicht auf dieser Welt, das ungut und unmenschlich ist. Dagegen geht Musik immer wieder an. Wir sind für Alte da, wir sind für Kindergärten da, wo Kinder aus unterschiedlichsten Backgrounds aufeinandertreffen und im Singen Emotionen austauschen, ohne darüber nachzudenken, was für Gräben die Erwachsenen zwischen ihnen gegraben haben.

Also eine Art Mannschaftssport mit Musik?

Das gemeinsame Singen und Musizieren ist nicht kompetitiv. Sport ist grossartig, um sich kennen zu lernen und miteinander gegen Rassismus zu demonstrieren. Aber die Musik geht weiter. Sie hat ein Moment der Empathie in sich, der tiefen emotionalen Beziehung zueinander, den wir immer wieder stärken müssen. Darin sehe ich die Zukunft der Musik.

Sich selbst sehen Sie also nicht als Königin der Musik, sondern mehr in ihrem Dienst?

Als Arbeitsbiene, klar. (lacht) Natürlich im Dienst der Musik, aber auch im Dienst von Organisationen, die ein Sprachrohr brauchen.

Welche unterstützen Sie?

Kinder sind mir als Mutter ein besonderes Anliegen. Das zeigt sich in meinem Engagement für «Save the Children». Und vor kurzem habe ich ein Benefizkonzert gespielt für das SOS-Kinderdorf-Projekt in Aleppo, das ich unterstütze. Es gibt so viel Elend in der Welt und wenn man weiss, dass alle drei Sekunden ein Mensch verhungert, kann man nicht weiterleben, als ob nichts wäre. Wenn zwei Drittel der Menschheit in kriegsähnlichen Zuständen lebt, muss jeder von uns etwas tun, kurz innehalten und nachdenken oder mit ein, zwei Euro. Beides hilft.

Zurück zur Bühne: Da wirken Sie sehr konzentriert, ohne eine Spur von Show.

Natürlich nicht.

Es gibt Musiker, die spektakulär aussehen, aber sobald man die Augen schliesst, nicht ganz so spektakulär tönen.

Ich sage nur: Man soll immer mit den Ohren hören.

Wie klingen Abendroben von Dior? Sie tragen bei Ihren Auftritten ja ausschliesslich Dior.

Seit dem Vorfall mit John Galliano bin ich von Dior weg und bin jetzt beim englischen Designer Nicholas Oakwell, den ich ganz toll finde. Man kann die Kleider zwar nicht hören, aber ich habe mich daran gewöhnt, die Geige auf der nackten Haut zu haben.

Stichwort «Gewohnheit»: Üben Sie täglich?

Manchmal wünschte ich, ich könnte. Aber es geht einfach nicht. Das Wunderbare ist, sobald man Kinder hat, kommt man weg von diesem narzisstischen «die Musik kommt zuerst». Das ist zwar ein wunderschöner Ansatz, aber total egozentrisch und ungesund. Kinder gehen immer vor.

Dabei gelten Sie als Perfektionistin.

Ich schaue, dass ich Dinge langfristig vorbereiten kann, damit ich mein Leben leben kann, ohne in Panik zu verfallen. Weil immer jemand krank wird oder ich von einem der Kinder gebraucht werde. Generell ist es im Leben nicht schlecht, wenn man ein schneller Lerner ist und easy. Es gibt Wichtigeres als die Musik.

Anne-Sophie Mutter spielt am 24. August um 19.30h am Menuhin-Festival Gstaad Sonaten mit Lambert Orkis und ist mit dem Violinkonzert von Dvorak am 6. September im Rahmen vom Lucerne Festival zu hören.