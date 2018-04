Die Chaarts Chamber Artists und Fazil Say luden am Freitag zum Konzert in die Zürcher St. Peter Kirche ein. Es war eine Offenbarung. Nicht im religiös-mystischen Sinn, natürlich, sondern als musikalischer Anschauungsunterricht par excellence.

Der türkische Pianist und Komponist Fazil Say (*1970) gehört in der Klassikmusikwelt zu den grossen Namen. Zu Recht. Voltaires Candide gerät angesichts der Realität ins Grübeln über die Devise der «besten aller möglichen Welten». Bei der Kammersinfonie für Streichorchester (op. 62, 2015) von Say hingegen kommen keine Zweifel daran auf, dass es die «beste aller möglichen Musik» ist. Ein Plädoyer.

Klassik im 21. Jahrhundert

Gleich von Beginn weg saugt der treibende 7/8-Rhythmus den Zuhörer in einen Energiestrom hinein, dessen Intensität es locker mit Kabalewskis Symphonien aufnehmen kann. Das Hauptthema hat orientalischen Charakter. Dabei handelt es sich nicht um billige Imitation, wie sie vielleicht in einem TV-Spot für Budgetferien in Ankara zu hören ist, sondern um genuine Invention. In ruhigeren Stellen dominieren fein verzeiselte Gebilde, hohe Streicherkoloraturen an der Grenze des Wahrnehmbaren. Sie erinnern an die kompositorische Filigrantechnik von Sir Michael Tippett.

Im Mittelteil, dem Nocturne, schafft Fazil Say ein Stück Super-Romantik im wörtlich Sinn: Es geht über die klassische Romantik, in der Sentimentalismus ja eher negativ konnotiert ist, hinaus, indem der Orchesterklang zu einem Ballon voller Gefühlsintensität anschwellt, die nach erlebtem Höhepunkt zart darnieder sinkt.

Das Finale, ein Uptempo-Tanz, entführt das Publikum in die Vergangenheit, in eine Welt, die nicht mehr ist. Rhythmisierte Echoeffekte verlieren sich im Dunkel der Nacht über Istanbuls altem Roma-Viertel Sulukule. Diese und andere Momente aus dem ersten Satz, etwa atonale Power-Akkorde, die wie Bomben einschlagen, liegen stilistisch nahe bei Hans Werner Henze. Während die hier genannten Komponisten des 20. Jahrhunderts aus nachvollziehbaren Gründen nicht jedermanns Sache sind, ist Fazil Says Kammersinfonie, so sei behauptet, auch dem musikalisch völlig Ungebildeten intuitiv zugänglich.

Erkenntnis qua Gegensatz

Davor wurde Schuberts «Forellenquintett», danach Mozarts «Klavierkonzert Nr. 23» (KV 488) gespielt. Extreme Beispiele helfen manchmal, einen Sachverhalt erklärbar zu machen, der im Normalkontext kaum für wahr gehalten würde. (Ein methodologischer Trick aus den abstrakten Naturwissenschaften.) In diesem Fall wurde deutlich: Mozart ist Dynamik, Schubert Statik; Mozart ist Melodie, Schubert Töne-Aneinanderreihen; beim Wunderknaben aus Salzburg führen Läufe zu einem Ziel, beim Biedermeier aus Wien Tonleitern ins Leere. Forellenquintett auf dem Teller ist gut, Forellenquintett im Konzertsaal weniger. Es ist ein langweiliges und überbewertetes Werk. Fazil Says Musik hingegen macht die Welt ein bisschen besser und vor allem interessanter.