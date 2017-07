Die Vorstellungen seien bei unveränderten Preisen derzeit zu gut 80 Prozent ausverkauft, sagte Produzent Erik Julliard am Dienstag vor den Medien. Über alle Aufführungen gibt es in der Kasernen-Arena Tickets für rund 80'700 (Vorjahr: 104'000) Besucherinnen und Besucher.

2017 bietet das Basel Tattoo neun (elf) Abendvorstellungen und drei (drei) Nachmittagstermine. Das Budget beträgt heuer mit 10,6 Millionen Franken 2,2 Millionen weniger als im Vorjahr.

Präsidiale Gastensembles

Laut Juilliard ist das Militärmusikfestival heuer blechlastiger als zuletzt. Ein Höhepunkt ist der Auftritt der "His Majesty The King's Guard Band and Drill Team" aus Norwegen. Dafür war eine formelle Anfrage des Schweizer Verteidigungsministers bei seinem norwegischen Pendant nötig.

Erstmals überhaupt an einer solchen Show und erstmals im Ausland tritt in Basel das "Reggimento Corrazieri" auf, die Garde des italienischen Staatspräsidenten. Mit dabei ist auch das "United States Army Old Guard Fife and Drum Corps", die US-Amerikanische Präsidenten-Garde - wobei Juilliard den Plural betonte.

Mehrere Ensembles glänzen mit Synchrontänzen, darunter eines aus Russland und eines aus Australien. Einheimische sind ebenfalls vertreten, neben dem Tattoo-Chor insbesondere das Rekrutenspiel der Schweizer Militärmusik. Für diese Trompeter und Tambouren bringt die Basler Schau der Abschluss ihrer Rekrutenschule auf der Bühne.

App-Licht-Fernsteuerung

Als Solistinnen sind die Aargauer Musicalsängerin Corinne Gfeller und die Entlebucher Jodlerin Franziska Wigger angekündigt. Insgesamt treten laut den Verantwortlichen rund 1000 Personen auf, darunter mehr als 200 Dudelsackspielende. Rund 500 Helfer stehen zudem im Einsatz.

Die neue Mobiltelefon-App soll während dem Auftritt des Rekrutenspiels und während dem grossen Finale das Publikum zu einem Teil der Lightshow machen: Wer sie (gratis) lädt und rechtzeitig einschaltet, dessen Smartphone wird vom Tattoo-Pult aus gesteuert in passenden Farben am ausgestreckten Arm leuchten.

Nach der Premiere von Freitag in der Arena folgt am Samstag der Umzug durch die Basler Innerstadt. Diesmal bleibt die Parade indes wegen der Baustelle auf der Mittleren Brücke auf das Grossbasel beschränkt.

Das Schweizer Fernsehen SRF wird im Übrigen eine Aufzeichnung vom Basel Tattoo 2017 am 16. September ausstrahlen. Im vergangenen Jahr haben rund 380'000 (467'000) Zuschauerinnen und Zuschauer die TV-Ausstrahlung verfolgt.