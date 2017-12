Das sagte Amman in einem Interview, das der Regionalsender TeleBärn am Dienstagabend ausstrahlte. Amman ist erneut an Krebs erkrankt. Der rechte Lungenflügel wurde schon vor Jahren entfernt. "Es steht und fällt jetzt alles mit dem einen Lungenflügel, den ich noch habe", sagte Amman.

Berühmt wurde der 65-Jährige zusammen mit Polo Hofer. Die beiden Interlakner gründeten zu Beginn der 1970er-Jahre die Mundartrock-Band Rumpelstilz. Amman steuerte die Musik zu vielen Hits von Hofer bei, auch nach der Auflösung der Band. "Alperose" ist der bekannteste gemeinsame Song.

Hofer starb im vergangenen Juli an Lungenkrebs. Er habe viel mit Polo über die Krankheit gesprochen, sagte Amman. "Er nahms relativ cool." Auch er selber wolle der Situation mit Gelassenheit begegnen. Das Leben sei eben nicht unendlich. "Teu nimmts vorhär, teu nimmts nächhär."

Ein Herzensanliegen sei ihm aber, das Instrumentalalbum fertigzustellen, an dem er schon seit 10 oder 15 Jahre arbeite. Im Tonstudio von Plüsch-Keyboarder Andreas Hunziker in Goldswil bei Interlaken arbeite er am Projekt, wann immer es der Gesundheitszustand erlaube.

Das Album soll im nächsten halben Jahr fertiggestellt werden, wie Amman sagte. Vereinzelt hat der Pianist die Kompositionen auch schon live präsentiert. Ammans letztes Studioalbum mit dem Titel "Solitaire" erschien im Jahr 2000.