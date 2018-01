Stephan Eicher wählte als neues Titelbild seiner Facebook-Seite ein Bild des Pianisten und versah es mit den Worten: "U itz chunnts mer vor, s sig ersch geschter gsi." Das Zitat stammt aus dem Rumpelstilz-Song "D' Rosmarie und I".

In Interlaken erinnerten sich am Neujahrstag 25'000 Menschen an Hanery Amman und den ebenfalls 2017 verstorbenen Polo Hofer. Die Besucher des Festivals "Touch The Mountains" ehrten die zwei Musiker mit einer lautstark gesungenen "Alperose".