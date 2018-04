"Es war ein hartes Jahr", sagte der 41-jährige Aldean auf der Bühne und erinnerte an die 58 Opfer des Blutbads im vorigen Oktober bei einem Country-Music-Festival in Las Vegas. Während eines Konzerts von Aldean hatte ein Mann aus seinem Hotelzimmer das Feuer auf die Zuschauermenge eröffnete.

Sängerin des Jahres wurde erneut Miranda Lambert, die mit ihrem Lied "Tin Man" auch den Preis "Song des Jahres" holte. Chris Stapleton gewann die Auszeichnung als bester Sänger, allerdings nahm er nicht an der Gala teil. Er war bei seiner Frau in Nashville, die kurz vor der Show Zwillinge zur Welt gebracht hatte.

Stapletons Platte "From A Room Vol. 1" gewann zudem in der Sparte "bestes Album", während Sam Hunt mit "Body Like A Back Road" den Preis für die Single des Jahres holte.

Die Preise der Academy of Country Music (ACM) wurden zum 53. Mal vergeben. Die Country-Ikone Reba McEntire stand zum 15. Mal als Gastgeberin auf der Bühne.