Schlagzeuger waren in Pop und Rock lange die ungeliebten Stiefkinder im Hintergrund. Gefragt waren „Timekeeper“ und einfache, zuverlässige Rhythmusarbeit. Das änderte sich mit Ginger Baker fundamental. Auf seinem Schlagzeug mit zwei Basstrommeln, vier Tom-Toms und neuen Becken gehörten schlug so komplizierte Kreuz- und Gegenrhythmen wie sie zuvor in diesem Genre nicht gehört wurden. In seinen Lehrjahren als Jazz-Drummer orientierte er sich einerseits an den virtuosen Schlagzeugern Gene Krupa und Buddy Rich, andererseits an den Rhythmen der westafrikanischen Talking Drums.

Der Meister der Doppelpauke

Bei Cream, dieser ersten Supergroup des Rock, mit Eric Clapton und Jack Bruce (1966 bis 68) hatte er es zur vollen Meisterschaft gebracht. Legendär ist sein Schlagzeug-Solo im Song „Toad“ von 1966. Das fünfminütige Solo war eines der ersten aufgenommenen Schlagzeug-Soli des Rock. Der 1939 in London geborene Ginger Baker wurde zum ersten Schlagzeug-Superstar. Er war zwar nicht der Erste, der die Doppelpauke einsetzte - das war der Jazz-Musiker Louie Bellson). Baker war es aber, der das Spiel mit zwei Bassdrum perfektionierte und entscheidend zur Verbreitung der Technik beitrug. Die Bassdrum-Salven wurden sogar zu den stilbildenden Elementen des Metal. Von Schlagzeugern des Rock und Metal wurde Ginger Baker deshalb bis zuletzt kultisch verehrt.