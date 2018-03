Es scheint einleuchtend, dass sich Nico Breuninger für den Alias Nick Mellow entschied. Das englische Adjektiv «mellow» steht für «sanft» oder «umgänglich», und im Gespräch wirkt der junge Aargauer tatsächlich sehr warmherzig. Als Gesprächsort hat er nicht zufällig das Café Tuchlaube Aarau gewählt: «Hier hatte ich eines meiner ersten Konzerte und ich fühle mich hier einfach heimisch.» Ein geeigneter Ort, um über sich selbst und sein Debüt-Album «Wait and See» zu reden.

Mellow beschreibt sich als Singer-Songwriter, der Pop mit Folk-Einflüssen macht. Am Anfang seines Werdegangs stand aber nicht die akustische Gitarre, sondern die Geige. Wieso, wisse er selbst nicht mehr: «Ich hasste es, zu üben. Ich lernte die Stücke mithilfe einer Play-along-CD einfach auswendig». Irgendwann sei aber der Knopf aufgegangen und er spielte 12 Jahre lang Geige bis zur Lehre. Dann wechselte sein Interesse von Klassik zu Jazz, von Geige zu akustischer Gitarre.

Er meldete sich fast für die Jazz-Schule Luzern an, entschied sich aber für eine Lehre in einem Gitarrenfachgeschäft, wo er sein Gitarrenspiel verfeinerte. «Mein Chef sagte: ‹Nico, wenn du eine Gitarre verkaufen willst, dann musst du dem Kunden etwas zeigen können.› Also spielte ich in jeder freien Minute und lernte über Youtube-Videos Gitarre spielen.» Da viele Musiklehrer im Geschäft ein und aus gingen, ergänzte bald der Unterricht mit einem Lehrer sein virtuelles Studium.