Heftige Kontroversen

Cecil Taylor war eine schillernde Figur und musste lange unten durch. Um überleben zu können, nahm er in den Anfängen Aushilfsarbeiten an, musste sein Brot als Tellerwäscher oder Sandwichlieferant verdienen oder lebte von der Sozialhilfe.

Selbst unter Musikern war er umstritten und löste heftige Kontroversen aus. «Who’s that motherfucker? He can’t play shit!», sagte Miles Davis einst in seiner unnachahmlichen Art. Aber auch das Zusammenspiel 1961 mit John Coltrane, einer anderen zentralen Figur der Jazz-Avantgarde jener Zeit, funktionierte nicht. Die beiden waren nicht kompatibel. Er wurde als brutaler Klavierzertrümmerer geschmäht und für die Traditionalisten um Wynton Marsalis zählt Taylors Musik nicht zur Familie des Jazz, weil sie nicht im herkömmlichen Sinn swingt.

Für andere war er ein Magier, ein Genie. «Cecil Taylor ist für mich der im Hintergrund wirkende Leader des Jazz. Der King of Jazz», sagte sein langjähriger Weggefährte Steve Lacy. Der Pianist Joe Zawinul bezeichnete ihn als «den einzigen wirklichen Erfinder eines Jazz-Klavierstils seit Art Tatum». Und der Trompeter Ted Curson war überzeugt: «Hätte er von Anfang an die Publicity gehabt, die er verdient hätte, dann wäre er und nicht Ornette Coleman zur Schlüsselfigur der Jazz-Avantgarde geworden.»

Späte Anerkennung

Erst relativ spät erhielt Cecil Taylor die ihm gebührende Anerkennung und wurde mit dem renommierten Preis der MacArthur Fellowship (Genie-Preis) sowie wie dem Kyoto-Preis (eine der höchsten Auszeichnungen für Verdienste um Wissenschaft und Kultur) geehrt.

Cecil Taylor war ein ewiger Aussenseiter. Einer, der nie die Beliebtheit der anderen Erneuerer Ornette Coleman, John Coltrane und Miles Davis erreichte. Seine Musik war viel zu radikal, zu sperrig, zu unbequem und zu anstrengend. Doch er überlebte sie alle. Am vergangenen Donnerstag ist Cecil Taylor im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in Brooklyn gestorben.