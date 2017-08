Es sei "die grösste Casting-Tour" in der Geschichte der Sendung, teilte RTL am Donnerstag mit. Gesucht werden Sängerinnen und Sänger jeglicher Musikrichtung. Die Teilnehmer dürfen zwischen 16 und 30 Jahre alt sein. In der Schweiz finden zwei Castings statt, am 30. und 31. August auf dem Unteren Waisenhausplatz in Bern.

Die 15. Staffel soll Anfang 2018 starten. Details zur Jury um Dieter Bohlen gab RTL noch nicht bekannt. "Deutschland sucht den Superstar" startete 2002 mit starker Publikumsresonanz, inzwischen haben die Quoten nachgelassen. Von den bisher 14 Staffeln wurden zwei von Schweizern gewonnen: 2012 siegte Luca Hänni und im Jahr drauf Beatrice Egli.