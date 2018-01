Eigentlich, so sagt er, habe er sich «in den letzten 25 Jahren kaum verändert. Ausser bei der Länge meiner Haare». Statt 90er-Matte trägt er jetzt Kurzhaarschnitt, das verschmitzte Lächeln hat er sich bewahrt. Auch das ist ein gutes Sinnbild seiner gesamten Karriere: Bobo passt sich sanft der Zeit an, bleibt aber Bobo. Der tanzende Bobo, der rappende Bobo, der (etwas schief) singende Bobo und, vor allem, der Unterhalter Bobo.

Er gibt keine Konzerte, er gibt Shows. Aber auch hier nicht zu extrem. Oder wie es die Durchsage an einem Konzert 2012 ganz treffend beschrieben hat: «Sie sind hier an einem DJ-Bobo-Konzert. Sie dürfen tanzen, aufstehen und etwas durchdrehen. Aber bitte machen Sie das nur an Ihrem Platz.» Auch für die Fans gilt: Schön am Boden bleiben.

Am meisten Freude hat das Publikum immer noch an Hits wie «Somebody Dance With Me». «Die Reaktionen auf die alten Songs sind intensiver – aber das verstehe ich auch», sagt Bobo. Während andere Popstars ihrer alten Hits überdrüssig werden, liefert er dem Publikum, was es will.