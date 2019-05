Elton John war von diesem Gezeitenwechsel, dieser immer noch unterschätzten Zäsur in der Geschichte des Rock und Pop, ebenfalls betroffen. Zuvor, zwischen 1972 und 75 veröffentlichte er neun Alben, von denen sechs in den USA Platz 1 erreichten. Elton John war auf dem Höhepunkt seiner Popularität und Schaffenskraft. Doch Ende der 70er-Jahre, unterstützt von Alkohol und Drogen, stürzte er ab und schlitterte in eine massive persönliche und musikalische Krise. Der Erfolg verblasste und er trennte sich zwischenzeitlich sogar von seinem Texter Bernie Taupin, mit dem er seit 1967 zusammenarbeitete.

Schuld sind die 80er! Das Jahrzehnt des Plastik-Pop. Die Jahre, in denen die Geschmacksverirrungen kultiviert wurden. Die Jahre, in denen die Musikindustrie das Zepter übernommen hatte und die Bands auf Kommerz und Radiotauglichkeit getrimmt wurden: 3-Minuten-Songs und Instant-Refrains lautete der Befehl. Wer nicht spurt, fliegt! Nacheinander lösten sich die führenden Bands wie Deep Purple und Led Zeppelin auf oder unterwarfen sich wie Yes, Genesis und Queen dem Diktat der Pop-Wächter.

Vom rockenden Paradiesvogel zum Schnulzenkönig

Elton John beugte sich dem kommerziellen Druck und folgte dem Gebot der Stunde. Der begnadete Songschreiber hatte ja immer ein Faible für grosse Balladen: «Your Song», mit dem er den Durchbruch schaffte, «Rocket Man», «Daniel», «Goodbye Yellow Brick Road», «Candle In The Wind» und «Don’t Let the Sun Go Down on Me» sind Perlen, kleine Meisterwerke. Diese Meilensteine der Popgeschichte unterscheiden sich aber deutlich von den schmierig arrangierten und instrumentierten Balladen der 80er-Jahre.

Songs wie «Little Jeannie», «Blue Eyes», «I Guess That’s Why They Call It The Blues» und «Nikita» erreichten zwar wieder höchste Charts-Ränge, sie liessen die einstige harmonische und formale Raffinesse von Elton John aber vermissen. Und vor allem: Der extrovertierte rockende Paradiesvogel mit dem Brillen-Spleen verwandelte sich in den Kuschelkater und Schnulzenkönig mit Songs von triefender Sülze. Elton John wurde zum zuverlässigen Lieferanten von glatt poliertem, tranigem Pop für die Massen. Songs mit Hang zu Überproduktion, Pomp, Streicherpaste und Plüschexzess. Achtung Kitschalarm!

«Bei mir ist alles Sucht», sagte er einmal. Elton John brauchte den Erfolg. Es war eine Sucht wie Alkohol und Drogen. Er wollte geliebt werden. Das wird auch im Film «Rocket Man» von Dexter Fletcher deutlich, der jetzt in die Kinos kommt (siehe Box).