Sänger und Gitarrist Paul Stanley versprach seinen Fans in der Sendung die "explosivste und grösste Show", die Kiss je geboten haben. Wenn jemand noch nie die Band live erlebt habe, "dann wäre jetzt der Zeitpunkt".

Kiss wurden 1973 von Stanley und Gene Simmons gegründet. Der grosse Durchbruch in den Staaten gelang 1975 mit dem Live-Doppelalbum "Alive", in Europa landeten die geschminkten Rocker mit der bombastischen Bühnenshow Ende der Siebziger mit "I Was Made For Lovin' You" und "Talk To Me" grosse Hits. Schon einmal, 2000 bis 2001, waren Kiss auf "Farewell Tour", machten dann aber mit veränderter Besetzung weiter. Kiss verkauften in 45 Jahren weltweit rund 100 Millionen Alben. Termine für die finale Tour sollen demnächst bekanntgegeben werden.