Was Kenny Wayne Shepherd und seine Band an diesem Abend bot, wusste zu begeistern. Selbst eingefleischte ZZ Top Fans, die keine Ahnung hatten, wer sie da vor sich haben, waren schnell einmal begeistert vom virtuosen Spiel der Band.

Kenny Wayne Shepherds Vorbild in jungen Jahren war Stevie Ray Vaughan, den er mit sieben Jahren das erste mal hörte. Seinem Vorbild steht der technisch äusserst präzis spielende und begnadete Gitarrist in nichts mehr nach.

Selbst an Stücke von Jimmy Hendrix wagt sich der Blues-Rocker mit Leib und Seele, was viele Gitarristen meiden. Seine über zehn Minuten dauernde Zugabe mit „Voodoo Chile“ war umwerfend und bot gleich mehrere Versionen des Hendrix-Klassikers. Den Gesang überliess Shepherd meist seinem ausgezeichneten Sänger Noah Hunt, mit dem er seit 1996 zusammenarbeitet.

Nach einer kurzen Umbaupause betraten das 1969 gegründete Bluesrock-Trio ZZ Top, das seit 50 Jahren mit unveränderter Besetzung auf der Bühne steht, das Auditorium Stravinski. Nach dem virtuosen und begeisternden Spiel der Kenny Wayne Shepherd Band musste man sich zuerst an die eher einfachen Riffs und Spielart der legendären Südstaaten-Rocker gewöhnen.

Aber bei ZZ Top steht nicht die technische Perfektion und Virtuosität im Vordergrund, mit ihren mitreissenden Hymnen hatten sie die Fans schnell im Sack. Mit ihren ewigen Hits wie „Sharp Dressed Man“, „ Tush“ oder „Gimme All Your Lovin’“ wurden sie vom Publikum im sehr heissen Saal gefeiert. Billy Gibbons, Dusty Hill und Frank Beard spielten auch eine Hommage an Jazz-Festival Gründer Claude Nobs mit schönen Fotografien ergänzt - ein berührender Moment, bei dem es still wurde im Saal.

ZZ Top bot dem Publikum, was es erwartet von den drei legendären Musikern. Sie spielten alle Hits aus ihrer 50-Jährigen Geschichte und auch die Pelz-Gitarren durften nicht fehlen. Bei den Zugaben betrat auch noch einmal Kenny Wayne Shepherd die Bühne und begleitet eher diskret die drei Rocker. Mit Vollgas hätte er die drei Ikonen wohl an die Wand gespielt.