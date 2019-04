Normalerweise lassen sich die beiden von niemanden dreinreden. Doch auf dem neuen gemeinsamen Album «Büetzer Buebe» singen die Berner Mundartmusiker Gölä und Trauffer im Duett.

Sie haben sich offenbar auf Anhieb verstanden: «Es het gfäggt», sagt Gölä. Im Video-Interview sagen die beiden zudem, ob das Album eher nach Gölä oder Trauffer klingt und was die beiden Vollblutberner in Zürich zu suchen haben.

Am Dienstag erscheint die erste Single «Büetzer Buebe», am 9. August das gleichnamige Album und am 22. August 2020 treten die beiden Büetzer gemeinsam auf.