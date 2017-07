Eine Diva lässt sich bitten. Grace Jones, geboren in Jamaika, gross geworden in New York, lässt die Viertelstunden verstreichen auf dem Lörracher Marktplatz. Das nuschelige Vorprogramm, L.A. Salami, haben wir schon wieder vergessen, da wirkt da die Wartezeit auf den Hauptact entsprechend länger.

Jones, die in den 1970ern die Mutter aller Clubs miterlebt und mitgeprägt hat – das legendäre New Yorker Studio 54 –, weiss, dass extravagante Auftritte nicht mit Tageslicht illuminiert werden sollen. So fällt der Vorhang erst nach dem Eindunkeln und gibt den Blick frei auf eine Bühne, in der die Lichtkegel nur eine Person einfangen sollen: die grosse Grace. «Nightclubbing» singt sie zu Beginn, im Original von Iggy Pop, und verspricht mit verführerisch tiefer Stimme: «There’s something to see».

Allerdings.

Grossartige Performerin

Grace Jones trägt eine goldene Maske, ein kleines Korsett und auf ihrem restlichen Körper Stammesbemalung. Wie eine Voodoo-Priesterin zieht sie das Publikum in ihren Bann und macht es hörig, schwingt Peitschen, gibt den Ton an. Und vereint dabei Verletzlichkeit mit Stärke. Was Jones mit 69 bietet, ist fantastische Performancekunst - und eindrückliche Retrospektive.

Diese reicht vom eleganten Libertango («I’ve seen that face before»), auf dem sie Astor Piazzolla Tribut zollt, über hüpfenden Reggae («My Jamaican Guy»), mitreissende Siebziger-Disco («Pull up to the Bumper») bis zum 80er-Funk («Slave to the Rhythm»). Jones lässt ihre musikalische Karriere Revue passieren und überrascht gar mit Zukunftsmusik: einem neuen Song, der noch nicht veröffentlicht worden ist.

«Shenanigans» heisst er, ist voller Afrofunk und eine unerwartete Erweiterung ihres Repertoires. Zu Tribalchören erscheint dabei ein durchtrainierter Tänzer und lässt seine Muskeln an einer Pole-Stange spielen.

Solche Kapriolen macht Jones nicht mehr, weiss ihre Fitness aber durchaus fokussiert einzusetzen: So lässt sie während des Singens scheinbar nebenbei einen Hularing um ihre Hüften kreisen oder tänzelt zu Disco-Beats stilvoll in Stilettos, die sie noch grösser wirken lassen, als sie mit 1,75 schon ist.

Wahnsinn. Wo man der vergleichsweise jungen Madonna den verbissenen Kraftakt längst ansieht, begeistert und fasziniert Grace Jones noch immer mit Attitüde und Souveränität. So viel Coolness, so viel Grandezza. Und so viel Timbre in der Stimme, wenn sie mit «Amazing Grace» an ihre christliche Sozialisation erinnert.

«This is my voice, my weapon of choice», raunt sie in «This Is Life» – und fügt später zu knackigen Ragga-Rhythmen hinzu: «This is technology, mixed with a band.» Die Band allerdings bleibt im Hintergrund, alles ist auf die Leaderin ausgerichtet – und sie füllt alles aus.

Grace Jones macht keine Show. Sie ist die Show.

Und das auch, wenn sie kurz hinter der Bühne verschwindet, um sich für den nächsten Song in ein Raubtier oder eine Discoqueen zu verwandeln. Statt einfach die Band Intermezzi spielen zu lassen, wie das andere Sängerinnen tun, behält sie auch in diesen Sekunden die Kontrolle. Sie singt den Refrain weiter oder liefert aus dem Off ironische Kommentare: «I need more Coke», kokettiert sie, «more Coca-Cola». Lasst uns die Nachbarn wecken, sagt sie in Anspielung auf das Setting in der Lörracher Innenstadt – und fragt sich später, ob ihr deutscher Liebhaber heute Abend wohl auch hier sei.

Das Publikum quittiert die trockenen Sprüche mit Begeisterung und ist ihrem Charisma vollends verfallen. «Das ist Feminismus», sagt eine Begleiterin. «Ich liebe Dich, my Schatzis», sagt Jones am Ende und schickt Handküsse ins Publikum. Wir ziehen ehrfürchtig den Hut.