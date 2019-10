Dass die Menschen Dinge auf Instagram posten, führe dazu, "dass andere Menschen das Gefühl haben, ihr Leben wäre nicht so schön oder unbedeutend", sagte der 45-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Und auf Twitter sagten Menschen einfach unfreundliche Sachen zueinander. "Ich finde, es ist ein wirklich seltsames Umfeld."

James Blunt ist aber selber etwa auf Instagram aktiv. Sein Profil sieht sogar ziemlich so aus, als hätte er Spass an dieser Plattform. Erst vor wenigen Tagen postete er ein Kurzfilmchen, in dem er im Schnelldurchlauf 5000 Alben signiert und daran scheinbar beinahe verzweifelt.