Nach den rechtsradikalen Krawallen von Charlottesville haben Sie einen Kommentar gepostet, in dem Sie die Nazis von heute mit den Nazis im Deutschland der Dreissigerjahre vergleichen.

Ja, ich habe Angst, dass wir in den USA gerade diesen Weg beschreiten. Ich bin der festen Ansicht, dass die schlimmsten Dinge in der Geschichte der Menschheit deshalb passiert sind, weil die Leute glaubten, sie könnten nicht passieren. Wir alle müssen sehr wachsam sein, was Freiheit, Gemeinschaft, Toleranz und Menschlichkeit angeht. Ich fühle mich zu einem gewissen Grad verantwortlich, diese Dinge öffentlich anzusprechen. Denn ich will ganz entschieden keinen Hass und keine Intoleranz in der Welt mehr sehen. Meine Mutter ist bekanntlich jüdisch, ihre ganze Familie ist jüdisch, die Geschichte darf sich nicht wiederholen.

«Es gibt nicht genug Klebeband, um mir den Mund zu stopfen», singen Sie in «Wild Hearts». Ist das eine Art Fortsetzung von «Dear Mr. President», das sich seinerzeit gegen George W. Bush und seinen Irak-Krieg richtete?

Durchaus. «Wild Hearts» ist mein Aktivismus-, Aktivierungs-Song. Den musste ich einfach schreiben. Es geht darin insbesondere um die Rechte von uns Frauen. Aber es kann sich ein jeder, der sich verfolgt und unterdrückt fühlt, gern angesprochen fühlen.

Wie wird das weitergehen mit Donald Trump?

Ein Gutes hat die Sache ja: Viele junge Leute, die ich kenne, beteiligen sich jetzt, sie gehen zu Demonstrationen und bringen sich politisch ein. So etwas gab es früher nicht in dem Ausmass. Ich kann mich an keinen Präsidenten erinnern, der die Leute so auf die Barrikaden und zum Engagement gebracht hat wie er gerade. Ich bin zuversichtlich, das Pendel wird auch wieder in die andere Richtung schwingen, die Jugendlichen werden die Welt rocken. Manchmal weisst du erst zu schätzen, was du hast, wenn du für die Dinge kämpfen musst, die dir wichtig sind.

Werden Sie in den USA bleiben, egal, was passiert?

Ich denke nicht daran, den Schwanz einzuziehen. Dann hätten die anderen gewonnen. Wie gesagt: Auch dieses Land ist überwiegend bevölkert mit tollen Menschen. Meine Familie hat einen militärischen Hintergrund, sie hat gekämpft für die Rechte dieser Menschen, die Rechte aller Menschen. Ich bin sehr patriotisch, und ich denke: Patriotismus bedeutet, Fragen zu stellen. Um Autoritäten zu respektieren, musst du sie hinterfragen.

Ist es Ihnen wichtig, ein gutes gesellschaftliches Vorbild zu sein?

Ich weiss es nicht. Ich bin nicht perfekt, ich habe einen ziemlichen Sinn für Humor. Doch ja, ich setze mich ein für «Liebe statt Hass», für Minderheiten, Homosexuelle, Verfolgte. Die Leute da draussen sollen einfach mir zuhören, dann wird alles gut (lacht laut).

Ihre Karriere läuft jetzt schon seit fast zwanzig Jahren. Für einen Popstar ist das ungewöhnlich lang.

Ich weiss. Ich spüre grosse Dankbarkeit. Und auf Tour erkenne ich Menschen wieder, Leute, die schon seit Ewigkeiten dabei sind. Das ist ganz toll.

Werden Sie Ihren Job nie leid?

Nein, ich werde weitermachen. 40 ist das neue 20. Ich bleibe dabei, bis ich umfalle oder durchdrehe (lacht).

Der Song «Revenge» ist ein Duett mit Eminem. Wie ist es dazu gekommen?

Ich schrieb ihm eine Art Liebes-E-Mail. Ich fragte, ob er in dem Song mitmachen möchte. Er hat zugesagt und hat seinen Rap-Teil in Rio de Janeiro aufgenommen.

Er rappt eine Zeile, in der das Wort «whore», also Hure, vorkommt. Darf er das?

Sicher darf er das. Ist doch witzig. Meine Tochter fragte auch nach dem Wort, und ich sagte, er rappt «horse». Da war sie etwas misstrauisch und fragte, warum. Ich meinte «Na, er mag halt Pferde gern.» Ach, jeder ist so schnell beleidigt und so überaus beleidigungswillig. Dabei ist manchmal ein lockeres Lachen und ein kräftiges «Leck mich» doch die beste Reaktion, die es gibt.

Pink: Beautiful Trauma (Sony).