Zu den Höhepunkten seiner Karriere zählen die Aufnahmen mit dem Gateway-Trio, das neben ihm aus Schlagzeuger Jack DeJohnette und Bassist Dave Holland bestand. Abercrombie stammte aus Port Chester im US-Bundesstaat New York und besuchte das Berklee College of Music in Boston.

Abercrombie sei es immer um ein harmonisches und flexibles Spiel mit anderen Musikern gegangen, sagte Pianist Marc Copland, der über fast 50 Jahre immer wieder mit Abercrombie gespielt hatte, dem "Ottawa Citizen". "Wie seine Musik suchte John nie aggressiv das Rampenlicht, er versuchte einfach, die bestmögliche Musik zu machen", sagte Copland. Sein breites Werk an Aufnahmen werde studiert, so lange die Menschen Jazz-Gitarre spielen, teilte ECM mit.