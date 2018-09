Der Schweizer Rock verliert ein ganz grosses Aushängeschild: Nach über 40 Jahren haben Krokus am Montag ihren Abschied angekündigt. Am 7. Dezember 2019 werden Sie im Hallenstadion in Zürich ein letztes Mal die Bühne zum Beben bringen.

Ein passender Abschied. Waren Krokus doch 1982 die erste Schweizer Band überhaupt, die das Hallenstadion zu füllen vermochten. Gegründet wurde die Band 1975 in Solothurn. Den Durchbruch feierte sie Anfang der 80er Jahre mit geradelinigem, ehrlichen Hard-Rock. Mit Alben wie «Metal Rendez-Vous», «Hardware» oder «One Vice at a Time» räumten die Rocker zahlreiche Preise ab und tourten durch ganz Europa und die USA. 1983 erhielten sie sogar die Ehrenbürgerschaft von Memphis (Tennessee). Mit dem im selben Jahr veröffentlichte Album «Headhunter» gewannen sie Gold in den USA. Der Song «Screaming in the night» dieser Platte gilt als einer der grössten Hits der Band.