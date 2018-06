Sie sagten einmal, sie sähen «klassische Musik nicht als etwas Exklusives an, sondern als eine allgemeine Kultur». Gibt es diese Allgemeinkultur auch in Solsberg zu erleben?

Die Forderung, dass das Publikum nicht zu exklusiv sein sollte, birgt auch eine Gefahr, wenn damit die klassische Musik banalisiert wird. Beethoven oder Brahms in einem grossen Stadion, unterlegt mit einem Poprhythmus? Für mich wäre das nicht mehr klassische Musik. Vielleicht sehen andere darin einen Gewinn, weil so auch junge Leute in ein klassisches Konzert gehen. Aber ich finde es trotzdem falsch.

Weshalb?

Viele Museen werden von extrem jungen Leuten besucht, obwohl darin alte Kunst gezeigt wird. Das bedeutet: Nicht die klassische Musik selbst steht auf dem Prüfstein, sondern ihre Präsentation. Warum wird ein Konzert immer in der gleichen Reihenfolge programmiert: Ouvertüre, Konzert, Sinfonie? Ginge das nicht anders? Beim L’Orchestre Philharmonique de Radio France habe ich vor kurzem gesehen, dass ein artist in residence in der zweiten Hälfte ein grosses Konzert gespielt hat, während in der ersten Hälfte Orchestermusiker Kammermusik präsentierten. Wer das weiter dreht, kommt vielleicht sogar zum Schluss, ganz neue Konzertformen zusammenzustellen. Warum sollen die Leute nur kommen, wenn sie ihren Brahms kennen?

Dann wäre das schönste Programm, gar kein Programm zu haben?

Das klassische Publikum wird heute nicht mehr genügend überrascht. Das ist das Problem. Ein Konzert könnte den Besucher noch viel mehr überraschen.

Warum musste es bei Ihnen eigentlich das Cello sein? Es ist teuer und braucht im Flugzeug einen eigenen Platz.

Das überlegt man sich nicht, wenn man zehn Jahre alt ist. Es war reiner Zufall. Mein Bruder spielte Geige und ich habe ihn nachgeahmt. Als ich dann das erste Mal ein Cello in die Hände bekam, war ich vier. Mein ganzer Umgang mit dem Instrument war viel natürlicher und selbstverständlicher als mit allen anderen Instrumenten, sodass ich es nie mehr losgelassen habe. Meine Art, mich auszudrücken, habe ich im Cello gefunden.

Sie haben einmal gesagt, Sie seien ein Erdenmensch. Warum? Weil Sie einen Bauernhof in Olsberg gekauft haben?

Ich mag Struktur. Bei der Arbeit, im Leben, in meinem ganzen Wesen. Dann erst nimmt meine Kreativität ihren Raum ein. Bei anderen Menschen ist das Gegenteil der Fall. Wenn sie chaotisch sind, werden sie zu wahren Künstlern. Es gibt fantastische Musiker, die kein Haus haben, im Hotel leben und keine strukturierte Ordnung brauchen. Aber so bin ich nicht. Irgendwo brauche ich die Erde – um fliegen zu können.