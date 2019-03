Mundartsänger Ritschi hatte in Art und Aussehen immer etwas Bubenhaftes. Zum Interview im Restaurant Einstein in Aarau erscheint er jetzt mit Brille, Glatze und neuen Falten. Am 7. März, einen Tag vor der Veröffentlichung seines neuen Albums «Patina», wird er 40. Ritschi thematisiert das Älterwerden offensiv.

Verarbeiten Sie in «Patina» Ihre Midlife-Crisis?

Ritschi: Ich glaube eher, dass ich sie überwunden habe. Ich habe eine wunderbare Frau, tolle Kinder und kann das machen, was ich am liebsten mache. Nach so vielen Jahren darf ich immer noch Musiker sein. Das ist nicht selbstverständlich.

Offenbar hatten Sie eine Krise.

Ja, eine Zeit lang konnte ich mein Glück einfach nicht sehen. 2014, nach dem Release meines zweiten Soloalbums «Öpfelboum u Palme» war mir alles ein bisschen «verleidet» Ich zweifelte, haderte und wusste nicht, wie weiter. Ich habe mich ernsthaft damit auseinandergesetzt, mit der Musik aufzuhören, ganz etwas anderes zu machen. Zum Glück habe ich mich anders entschieden und bin mit neuem Sound zurückgekehrt.