Der 54-Jährige wird mit dem deutschen Organisten Hannfried Lucke zu Gunsten seiner Stiftung "Bringing Art to Kids Everywhere" Werke von Bach, Beethoven, Schubert sowie eigene Improvisationen spielen, schreibt die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Bad Ragaz-Pfäfers auf ihrer Website. Das Konzert findet am 1. Dezember um 17 Uhr statt.

