Mundartliteratur, Mundartchansons, Mundartpoesie und Mundarttheater waren längst schon da, als Polo Hofer den Mundartrock ins Rollen brachte. Mundartkunst gab es also schon. Den Rock gab es auch schon. Es wäre demnach vielleicht unpräzis zu behaupten, Polo Hofer hätte den Mundartrock erfunden. Der Mann aus Interlaken war ohnehin eher Finder als Erfinder. Und vielleicht ist er gerade deswegen zum ganz grossen Motor der Mundartbewegung in der Schweiz geworden.

Polo Hofers Beitrag an die Mundartkunst war sein unbestechliches Sprachgefühl für Normalität. Denn während sich manche Mundartliteraten als Sprachbewahrer verstanden und andere aus der Mundart konkrete Poesie herausschälten, während einige das humoristische Potenzial der Mundart zum Vorschein brachten und andere die Besonderheiten des Vokabulars hervorhoben, schrieb Polo einfach seine Lieder. Nicht bei Gotthelf, Alfred Rasser, Ruedi Walter, Trudi Gerster, Mani Matter, Emil Steinberger, Ernst Eggimann, Trudi Gerster, Franz Hohler oder anderen unbestrittenen Grössen mundartlicher Sprachkunst ist Polo Hofer in die Schule gegangen, sondern bei seinen amerikanischen Ikonen.

Meitschi vom Wyssebüehl

Polo hatte seinen Blick von früher Jugend an nach Amerika gerichtet. Er liess sich vom Blues und vom Rock ’n’ Roll inspirieren. Er kannte die amerikanische Musik wie wohl kaum einer in der Schweiz. Er hatte sich richtiggehend imprägnieren lassen von allem, was musikalisch und textlich in den USA vor sich ging. Und als er anfing, seine eigenen Songs zu schreiben, tat er genau das, was seine Vorbilder schon vor ihm getan hatten: Er erzählte Geschichten aus seinem Lebensumfeld in der Sprache dieses Lebensumfelds. Chuck Berrys Familiensprache ist auch die Sprache, in der er Lieder singt. Wenn Bob Dylan dichtet, dichtet er in der Sprache, die er täglich braucht. Und während Tom Waits sein «Jersey Girl» besang, machte Polo Hofer sein «Meitschi vom Wyssebüehl» draus.

«I bi verliebt, äs isch äs herrlechs Gfüehl, i nes Meitschi vom Wyssebüehl.» So banal das klingen mag, es ist keine falsche Silbe drin. Jedes Wort ist ein Wort aus dem gebrauchten und bekannten Wortschatz. Dabei hat Polo Hofer – und das macht seinen Instinkt als Dichter und als Künstler aus – nicht interlinear übersetzt, was Tom Waits vorgegeben hatte. Er hat sich einfach von der amerikanischen Grossstadtgeschichte inspirieren lassen und eine Berner Quartiergeschichte draus gemacht. Polo wusste selbstverständlich, dass Jersey am gegenüberliegenden Ufer von Manhattan liegt, und dass Bern wenig mit New York zu tun hat.

Aber er wusste eben auch, dass sich Liebe überall auf der Welt gleich anfühlt, und dass ein Rock-Song einfach und natürlich klingen muss, wenn er bei den Leuten das Herz treffen soll.

Als ich zur Schule ging, in der zuweilen fast erstickenden Normalität des Mittellands der 1970er-Jahre, kannten wir lange Zeit nur zwei Sorten von Unterhaltungsmusik: Deutschen Schlager und englischsprachigen Rock. Die englischen Texte verstanden wir nicht und die Schlagertexte hatten mit uns sehr wenig zu tun.

