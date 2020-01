Popsängerin Madonna sagt erstes von mehreren London-Konzerten kurzfristig ab

"Unter ärztlicher Anleitung wurde mir empfohlen, ein paar Tage zu ruhen", wurde Madonna in der Mitteilung zitiert. "Wie ihr alle wisst, habe ich Verletzungen, die mich seit dem Beginn dieser Tournee plagen, aber ich muss immer auf meinen Körper hören und meine Gesundheit an erste Stelle setzen."

Eine Rückerstattung des Kaufpreises sei bereits veranlasst worden, hiess es. Madonna wollte insgesamt 15 Konzerte im London Palladium geben, einem über 100 Jahre alten Theater mit rund 2300 Sitzen. Für die besten Karten mussten Fans mehrere Hundert Pfund bezahlen.

Madonna hatte auf ihrer "Madame X"-Tournee schon früher Konzerte wegen Knieproblemen abgesagt. In den USA musste sie einige Auftritte wegen "überwältigender Schmerzen" ausfallen lassen, wie die Sängerin auf Instagram schrieb. Ein Konzert in Lissabon wurde vergangene Woche erst 45 Minuten vor dem geplanten Beginn abgesagt. "Es tut mir leid, dass ich heute absagen musste", schrieb Madonna dazu, "aber ich muss auf meinen Körper hören und mich ausruhen."

Das Konzert am Mittwoch soll nach aktuellem Stand wie geplant stattfinden. Nach den Shows in der britischen Hauptstadt sind in Paris 14 weitere Auftritte der "Queen of Pop" geplant.