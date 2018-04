Sie haben gesagt, dass Sie immer ein bisschen Pionier waren. An einem Ort fehlten Sie dagegen lange Zeit: auf den Streaming-Diensten.

Damals, als Spotify aufkam, war ich der erste Schweizer Künstler, der mit diesen Leuten am Tisch sass und verhandelte. Lange war mir aber alles etwas zu undurchsichtig und ich habe dann gesagt: Da mache ich nicht mehr mit. Seit kurzem sind all meine Alben aber auch auf diesen Diensten zu finden. Vor allem für die Fans.

Eine gewisse Grundskepsis gegen solche Dienste höre ich aber immer noch heraus.

Ja, das mag stimmen. Vor allem die Beiträge an die Künstler sind sehr gering. Da kannst du einen riesigen Hit mit vielen Streams haben und am Ende kannst du dir eine Cola und ein Sandwich kaufen. Das stimmt doch irgendwie nicht. Als Konsument dagegen finde ich Spotify, Apple Music und Co. grossartig. Da kann man vieles entdecken.

Benutzen Sie sie selber?

Vor allem für meinen Sohn mit all den Hörspielen. Ich selber höre nicht mehr so viel Musik wie früher. Früher bin ich mit Musik aufgestanden und mit Musik eingeschlafen. Heute schätze ich es, wenn ich nicht dauerbeschallt werde.

Ist das eine Frage des Alters?

Sicher auch. Aber nicht nur. Noch nie war so viel Musik so einfach verfügbar wie heute. In diesem Dschungel verliert man schnell den Überblick. Das ist wie bei den Nachrichten-Apps. Es gibt so viele News-Apps, dass man gar nicht mehr alles lesen kann. Mittlerweile gibt es sogar Apps, die aus allen Apps die wichtigsten Texte herausfiltern und dir aufbereiten. Die kosten aber. Wir bezahlen dafür, dass wir im ganzen Gratisangebot den Überblick behalten können. Da stimmt doch irgendetwas nicht mehr.