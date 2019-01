Wir treffen uns im Restaurant Krone in Lenzburg. Die Begrüssung ist herzlich, wir kennen uns und führen ein entspanntes, lockeres Gespräch über Musik, ihre 25-jährige Karriere, Frauen im Pop-Business und ihr neues, vorzügliches Album «Emma».

Herzliche Gratulation zum Swiss Music Award für Ihr Lebenswerk. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?

Sina: So auf Deutsch tönt das für mich schon etwas komisch. Es hat etwas Abschliessendes. Dabei will ich ja nicht aufhören. Der Vogel ist in der Luft und hat noch nicht vor, zu landen. Ich werde natürlich weiterhin mit Energie und Herzblut Musik machen. Aktuell ge- rade mit meinem neuen Album, an dem ich zwei Jahre lang gearbeitet habe. Aber natürlich: Ich freue mich sehr über die Anerkennung, dass ich seit 25 Jahre aktiver Teil dieser Schweizer Musikszene bin. Den roten Teppich an den Swiss Music Awards werde ich trotzdem ganz gern wieder verlassen.

Passen diese Glamour- und Cüplianlässe zu Sina?

Hm … sagen wir es so: Sie sind Teil des Jobs. Ich bin da eher zurückhaltend, zeige mich nicht so prominent in der Öffentlichkeit, das haben Sie sehr gut bemerkt, Herr Künzli. (lacht) Und das wird wohl auch so bleiben. Aber wenn ich die Gelegenheit erhalte, mich mit meiner Musik zu präsentieren, dann gerne. Und, ich liebe Preise: Den ersten habe ich mit 17 Jahren an einem Oberwalliser Nachwuchswettbewerb erhalten. Ein Adler aus Holz. Er steht auf dem Bücherregal und erinnert mich an meine Anfänge.

Es ist aber schon bemerkenswert, wenn man sich in diesem schnelllebigen Business 25 Jahre lang an der Spitze halten kann. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?

Ohne ein funktionierendes Team, das sich gegenseitig vertraut, geht es nicht. Ich wäre nie dort angekommen, wenn ich am Anfang nicht ein Produzententeam zur Seite gehabt hätte, das mich deftig beraten hat, mir aber immer die Freiheit liess, selbst zu entscheiden. Mit meiner Managerin Benita Andres verbindet mich seit je eine tiefe Freundschaft, die auf grossem Vertrauen basiert. Klar, Talent gehört dazu. Aber ohne Glück und Zufall geht es nicht. Das Lied «Där Sohn vom Pfarrär» war so ein Glücksfall. Eben- so, dass ich 1994 auf der ersten Welle des Mundart-Pops reiten durfte. Ein Vorteil war auch, dass der Walliserdialekt im Pop etwas Neues, etwas Besonderes war. Dann kann ich hartnäckig sein, das sieht man mir vielleicht nicht so an. Aber in diesem Geschäft braucht es einen langen Atem. Der Erfolg kommt meist nicht über Nacht.