Drei Synthies für vier Musiker stehen auf der Bühne der Roten Fabrik in Zürich. Sie zeigen unmissverständlich die neue musikalische Richtung an. Denn auf «Molecules» hat sich Sophie Hunger neu erfunden und technoiden Klängen zugewandt. Nur logisch, dass sie für den neuen Sound auch eine neue Band zusammenstellen musste. Auf ein Quartett geschrumpft, ist von der alten Band nur der französische Keyboarder und Flügelhorn-Spieler Alexis Anérilles geblieben.

Nimmt man die Verkaufszahlen des Albums zum Massstab, so konnte sich die Hunger-Gemeinde nicht ganz mit der musikalischen Neuausrichtung anfreunden. Vor allem in Deutschland und Österreich war «Molecules» in den Charts deutlich schlechter platziert als der Vorgänger «Supermoon». Aber wie kommt die neue Hunger live an? Immerhin: In Zürich waren alle Konzerte restlos ausverkauft.