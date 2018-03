Die Fundgrube «Wired» lädt zum Stöbern ein. Kurzweilig und abwechslungsreich. So stossen wir auf Matthias Ziegler, den Schweizer Flötenvirtuosen, und entdecken «Careless», einen Song der aufstrebenden, kolumbianisch-britischen Komponistin Jessie Reyez.

Möglichst zeitlose Sounds

Das ist für Schweizer Massstäbe immer noch sehr raffiniert, aber Pablo Nouvelles Electro-Soul überrascht nicht mehr. Die Zeit ist unerbittlich in der elektronischen Musik. Was gestern noch hip war, ist heute verstaubt. So weit ist es mit Pablo Nouvelle noch nicht. Aber der Futurist ist von der Zeit eingeholt worden. Nouvelle ist sich dieser Gesetzmässigkeit in der Electro-Musik bewusst. «Ich will keine nostalgischen Gefühle wecken, vielmehr soll meine Musik das Hier und Jetzt abbilden», sagt er und hat im OB-6, einem analogen Oberheim-Synthesizer, ein neues Leadinstrument gefunden. Für Nouvelle ist der OB wie ein neuer Partner. Ein Synthesizer, der lebt, warm und manchmal sogar leicht ‹out of tune› klingt». «Ich bin ein Freund von richtigen Musikinstrumenten und versuche, möglichst zeitlose Sounds zu kreieren», sagt Nouvelle. Es ist sein Kampf gegen die Vergänglichkeit.