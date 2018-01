Ab wann ist es unfair?

Wenn von Journalisten nur noch aus der Hüfte geschossen wird. Ich verlange von niemandem, dass er meine Musik gut finden muss, aber man sollte zumindest ernst nehmen, dass es Leute gibt, die sie gut finden. Ich sage dann oft: Kommt doch mal an ein Konzert von mir. Ihr müsst die Songs nicht gut finden, aber schaut mal, wie viel Freude sie auslösen kann.

Vieles an Trauffer wirkt berechnend. Die Schweiz-Klischees.

Das ist meine Realität. Wenn ich aus dem Haus komme, sehe ich die Berge. Wir haben in unserer Region noch ein «Rössli» und einen «Leuen». Und Käse esse ich auch gerne. Meine Firma stellt Spielzeug aus Holz her, darunter viele Kühe. Das ist meine Welt und darüber erzähle ich in meinen Texten.

Die Trauffer-Welt klingt manchmal etwas gar klein.

Ich glaube, Sie finden etwas anderes störend: Ich habe kein Bedürfnis, mich zu entwickeln. Ich mache nicht plötzlich ein Freejazz-Album einfach, weil ich mich verändern will. Ich weiss, was ich kann, und ich mache, was ich kann.

Was können Sie?

Unterhalten!