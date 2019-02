Von "Hier kommt Alex" bis "Amazing Grace": Bei der Berlinale gibt es am (heutigen) Freitag gleich zwei Filme mit viel Musik. In "Weil du nur einmal lebst" geht es um die deutsche Rockband Die Toten Hosen auf Konzert-Tour.

Regisseurin Cordula Kablitz-Post folgte der Düsseldorfer Band bei ihren Auftritten in Deutschland und der Schweiz und bis nach Argentinien. Dort haben sie seit 26 Jahren die treuesten Fans ausserhalb des deutschsprachigen Raums. Die Dokumentation kommt am 28. März in die Deutschschweizer Kinos.

Im Weiteren wird "Amazing Grace" gezeigt, ein Film über das gleichnamige legendäre Gospelalbum der Soul-Ikone Aretha Franklin, die 2018 im Alter von 76 Jahren starb. In "Marighella" zeichnet der Filmemacher Wagner Moura das Leben des brasilianischen Politikers und Schriftstellers Carlos Marighella nach.

Die offiziellen Preise der 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin werden am Samstag vergeben. Die Wettbewerbskonkurrenz war ungewöhnlicherweise schon am Donnerstag vorbei. Das lag daran, dass ein chinesischer Beitrag ausfiel.

Am Sonntag gibt es zum Ende der Berlinale noch einmal Kino satt beim Publikumstag. Dann ist auch der letzte Festivaltag für den scheidenden Direktor Dieter Kosslick, der nach 18 Jahren von einer Doppelspitze abgelöst wird. Im Juni werden der ehemalige Locarno-Festival-Leiter Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek die Leitung übernehmen.