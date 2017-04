So gut wie Sie und Ihre Band war noch kein Schweizer Kandidat klassiert. Was erwarten Sie von diesem Ergebnis?

Ich hoffe, dass uns dies in der Schweizer Bluesszene besser positioniert und attraktive Auftritte an den vielen tollen Bluesfestivals in der Schweiz bringt. Vielleicht ist auch das eine oder andere grosse Festival in Europa auf uns aufmerksam geworden.

Sie spielten im Februar auch an der International Blues Challenge in Memphis. Was sind die Unterschiede zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Blues?

Der Blues ist etwas sehr Individuelles, er ist wie das Leben. Jeder, der den Blues spielt, hat seine eigene Art, damit umzugehen, ihn zu interpretieren, da spielt die eigene Herkunft eine untergeordnete Rolle. Den Blues aber direkt an seiner Quelle in Memphis zu spielen, ist emotional eine ganz besondere Sache. Geschichte und Tradition sind greifbar. Man spürt sie. Aber der Blues hat sich auf beiden Seiten des Atlantiks weiterentwickelt.