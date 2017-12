In den Neunzigerjahren hätte ein derartiges ulkiges Schicksal vielleicht Meg Ryan und Tom Hanks ereilt. Enyedi amüsiert sich: «Ich hatte einfach diese komische Idee: Zwei Menschen finden heraus, dass sie ungewollt die Intimsphäre miteinander teilen, in ihren Träumen. Was macht man dann? Geht man auf Distanz? Sucht man die Nähe zu dieser Person? Will man sie verführen? Will man sie vielleicht selbst dann immer noch näher kennen lernen, wenn das erste gemeinsame Date eine Katastrophe war?»

Was auf dem Papier klingt wie ein leichter, übernatürlicher Schwank, ist in Wirklichkeit eine Screwballkomödie in Moll: Enyedi erzählt verschmitzt und mit Feingefühl, wie sich zwei Menschen mit Kommunikationsschwierigkeiten einander annähern, um so nüchtern wie möglich abzuklären, was es mit ihrer unerwarteten Seelenverwandtschaft auf sich hat.

«On Body and Soul» ist ein rundum gelungener Film: Man schliesst die interessanten und vielschichtigen Figuren ins Herz und fiebert mit ihnen; man geniesst die Unaufdringlichkeit des poetischen Humors; man staunt über das cineastische Potenzial des Gedankens, dass Träume unser Leben vielleicht stärker beeinflussen, als wir meinen.

Und natürlich ist «On Body and Soul» trotz seines makabren Schauplatzes auch ein Film für Tierliebhaber. Ildikó Enyedi hierzu: «Natürlich ist es ironisch, wenn zwei Menschen, die beruflich mit dem Tod von Tieren zu tun haben, sich selbst als Tiere im Traum erkennen. Aber wenn Sie mich fragen: Auch wir Menschen sind Tiere. Nur halt ein wenig spezielle Tiere.»

On Body and Soul (HUN 2017) 116 Min. Regie: Ildikó Enyedi. Ab Donnerstag 7. 12. im Kino.★★★★★