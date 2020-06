Open-Air-Kino einmal anders: Zwei Luzerner bringen das Film-Erlebnis nach Hause in den Garten

Es steckt noch in den Kinderschuhen, das Gartenkino. Die Luzerner Fabian Biasio und Astrid Sauerteig sind Nachbarn. Ein Fotograf und Filmemacher («Sub Jayega – Die Suche nach dem Palliative-Care-Paradies») und eine Filmliebhaberin, die mit ihrem Angebot eine Lücke füllen wollen.

Es ist eine Corona-Idee, die aus dem Gedanken heraus entstanden ist, dass es dieses Jahr kein Open-Air-Kino gibt. Glücklicherweise findet dieses ja nun doch statt. Das Gartenkino auch, denn die Lücke bleibt. Biasio und Sauerteig wollen das Freiluftkino dezentralisieren. Klein, aber fein soll es sein, ob privat bei jemandem zu Hause im Garten, auf der (Dach-)Terrasse oder in Zusammenarbeit mit einem Quartierverein. «Es geht uns darum, dass die Leute zusammenkommen, um sich gemeinsam einen Film anzu­sehen», sagt Biasio. Die Philosophie hinter ihrem Konzept: «Jeder kann Kino machen!» So sind sie Veranstalter und Dienstleister in einem. Und sie dachten sich: