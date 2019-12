Philipp Fankhauser nach schwerer Krankheit: «Ich glaubte, dass ich sterben muss»

Neues Album: «Let Life Flow» Obwohl weitgehend in der Schweiz aufgenommen, knüpft «Let Life Flow» punkto Sound am Vorgängeralbum «I’ll Be Around» an, das Philipp Fankhauser mit einer grossen Band in den Malaco-Studios in Jackson, Mississippi, produziert hat. Trotzdem gibt es eini- ge Überraschungen: Zum ersten Mal singt Fankhauser in seiner Muttersprache Berndeutsch und auf Italienisch. Er interpretiert den wunderbaren Song «Chasch mer’s gloube» in Erinnerung an seinen verstorbenen Freund Hanery Amman sowie «Milano» seines Idols Lucio Dalla. Dazu lernen wir den talentierten Elsässer Sänger und Gitarristen Flo Bauer, 21, kennen, der zwei Songs beigesteuert hat und während der Tour mit an Bord sein wird. Der Titelsong stammt vom amerikanischen Blues-Gitarristen Kenny Neal, der als Gast gleich selber in die Saiten greift. Fankhauser kann «I’ll Be Around» nicht toppen, «Let Life Flow» ist aber ein würdiger Nachfolger auf hohem Niveau.