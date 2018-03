Laut den Christie's-Experten, die das Bild am Freitag zur Voransicht in Hongkong präsentiert haben, zählt "Le Marin" zu den fünf wichtigsten Gemälden Picassos. Entstanden im Jahr 1943, spiegelt es die Furcht und Sorge des spanischen Malers wider, der in der Gefahr lebte, durch die Nazi-Besatzer ins KZ deportiert zu werden.

Zuletzt war das Werk vor 21 Jahren auf dem Kunstmarkt verfügbar - damals in einer Auktion des New Yorker Sammler-Paares Victor und Sally Ganz. Nach Ausstellungs-Stationen in Hongkong und London wird das Gemälde am 15. Mai in New York versteigert.