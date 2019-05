Mit einer dringenden Bitte richtete sich Quentin Tarantino an die Premierengäste in Cannes: «Bitte verraten Sie den Filmschluss nicht weiter! Jeder zukünftige Zuschauer soll den Film so erleben können, wie Sie ihn heute erleben.» Ein seltsamer Appell, denn das Ende des Films ist ja historisch vorgegeben. Doch als drei Stunden später der Abspann läuft, verstehen wir Tarantinos Absicht.

Halten wir uns also an das, was im Vorfeld bereits bekannt war: «Once Upon a Time in Hollywood» spielt im Jahr 1969 und beruht auf wahren Begebenheiten. Roman Polanski war damals dank seines Hits «Rosemary’s Baby» gerade der «heisseste Regisseur» der Stadt und lebte in einer schicken Villa. Zusammen mit seiner hochschwangeren Frau, der Schauspielerin Sharon Tate – die am 9. August 1969 von Mitgliedern des Manson Clans brutal ermordet wurde.

In die Rolle von Sharon Tate schlüpft im Film die oscarnominierte Schauspielerin Margot Robbie. Doch lange dreht sich «Once Upon a Time in Hollywood» gar nicht um sie, sondern um Tates Nachbarn: den Western-Schauspieler Rick Dalton (gespielt von Leonardo Di Caprio) und dessen Stuntman und besten Freund Cliff Booth (Brad Pitt). Dalton hat seine besten Tage längst hinter sich. Wenn überhaupt wird er nur noch als Bösewicht in zweitklassigen Fernsehserien gecastet. Ein Trick der Fernsehstationen, um ihm gegenüber einen jüngeren Schauspieler besser aussehen zu lassen. Derweil ringt Booth damit, dass er als Stuntman kaum mehr gefragt ist. Völlig zurecht, lernen wir kurz darauf. In einer dieser grossartigen Tarantino-Rückblenden, in der sich Booth auf einem Filmset ausgerechnet mit dem grossen Bruce Lee anlegt.

«Once Upon a Time in Hollywood» ist vollgespickt mit solchen skurrilen Episoden, die Tarantino aus dem Effeff beherrscht, und auch mit lebhaften Anspielungen an jene Hollywood-Ära, in der das von Westernhelden zelebrierte Männlichkeitsbild gerade in sich zusammenfiel. Eine Ära, die zweifellos auch die Kindheit von Tarantino (Jahrgang 1963) geprägt hat.

Leonardo Di Caprio und Brad Pitt spielen herausragend, doch die Geschichte eines verblassenden Cowboys ist nicht gerade neu. Lange fragt man sich als Zuschauer, was Tarantino damit wirklich zum Ausdruck bringen möchte. Sein Film ist fast drei Stunden lang, und das spürt man. Doch sitzenbleiben lohnt sich. Denn mit dem Schluss, der hier nicht verraten wird, macht schlagartig alles Sinn. Tarantino verneigt sich vor der erzählerischen Kraft des Kinos – und tobt sich auf der Leinwand aus wie zu seinen besten Zeiten.

Lory Roebuck, Cannes

Once Upon A Time In Hollywood (USA 2019) 159 Min. Regie: Quentin Tarantino. Schweizer Kinostart: 15. August.