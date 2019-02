Die Schweizer Musik hat eine starke Plattform bei SRF verdient. Die Probleme sollten bei der Sendung und der Verleihung aber behoben werden.

Moderation

Gefragt ist ein Moderator oder eine Moderatorin, der oder die mit der Schweizer Musikszene verbunden ist und sie mit Herzblut präsentiert. Bitte keine Selbstdarsteller wie Stefan Büsser!

Preisverleihung

Der «Achievement Award» für das Lebenswerk verdient eine grosse Würdigung. Die Verleihungen in den einzelnen Sparten sind aber langatmig. Präsentation und vor allem die Dankesreden sollten gestrafft werden. Die Internationalen Kategorien sind dagegen völlig überflüssig. Bitte abschaffen!

Showacts

Das Bestreben, Bands und Musiker live auftreten zu lassen, ist zu begrüssen. Trotzdem blieb die Stimmung im Konzertsaal relativ tief. Umso wichtiger ist die Auswahl der Showacts. Sie sollen Herzstück und Hauptattraktion der Swiss Music Awards sein. Gefragt sind exklusive, überraschende Auftritte, einmalige Kombinationen wie im letzten Jahr das Duett von Sina und Büne Huber oder in dieser Ausgabe Loco Escrito mit dem Jugend-Sinfonieorchester. Bitte keine internationalen Sternchen!

Location

Die optimale Location gibt es nicht, aber der Umzug der SMA vom kalten Hallenstadion Zürich nach Luzern ins stimmungsvolle KKL hat dem Anlass gutgetan. Das Konzept mit dem festlichen Saal für die Verleihung und dem Luzerner Saal für Livekonzerte funktioniert. Es gibt aber noch Optimierungspotenzial, wie die Logistik. Bitte weitermachen!

Reglement

Das Reglement wurde seit dem Beginn der SMA 2008 immer wieder geändert. Heute ist es eine Kombination zwischen Verkaufszahlen, Juryentscheid und Publikumsvoting. Ein Zwitter, der in diesem Jahr zum Teil zu skurrilen Ergebnissen geführt hat. Wir sind der Meinung, dass es der Glaubwürdigkeit der Awards schadet, wenn der mit Abstand erfolgreichste Schweizer Musiker des Jahres (Trauffer) ebenso leer ausgeht wie der mit Abstand erfolgreichste Song des Jahres («079» von Lo & Leduc). Eine Bereinigung wäre angebracht. Also bitte die Gewinner streng nach Verkaufszahlen oder wie bei den Grammy Awards über eine Academy bestimmen!

Förderung

Für das Ansehen, die Akzeptanz und das Image der Swiss Music Awards in der Schweizer Musikszene ist die Förderungskomponente essenziell. Das Mentoring-Programm, das in diesem Jahr gestartet wurde, ist also zu begrüssen. Aber irgendetwas muss falsch gelaufen sein. Nur gerade der welsche Rapper Comme1Flocon konnte sich musikalisch mit seinem Mentor Stress präsentieren. Der Berner Abu wurde in nichtssagenden Interviews vorgeführt, und Pamela Mendez wurde – vergessen. Wieso diese Ungleichbehandlung? Wieso sind nicht alle Protegés mit ihren Mentoren aufgetreten? Bitte ändern!