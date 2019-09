Im Sommer spekulierte „20 Minuten“ noch darüber, ob das Schweizer Modell Ronja Furrer ihren Freund Stress betrogen hat. Anlass dazu gab ein neuer Song des Musikers. Darin rappt er darüber, wie er Fotos auf Instagram gesehen hat, auf denen seine Freundin einen anderen Mann küsst. Doch hat sich das wirklich auch so zugetragen und ist damit seine derzeitige Freundin Ronja gemeint? Eine Antwort blieb sowohl Stress als auch Ronja schuldig.

Nun macht der Musiker gegenüber der Redaktion von CH Media klar: „Ja, das ist wirklich passiert. Eines Tages klickte ich mich durch das Fotoportal, und es fuhr mir durch den Kopf: 'Shit, Ronja betrügt mich mit einem anderen Mann.'“

Nach dem Schock hätten sie viel darüber gesprochen, wie es weiter gehen soll. Auch eine Trennung stand zur Debatte. Doch Stress und Ronja haben sich wiedergefunden. „Wir lieben uns. Wir arbeiten an unserer Beziehung“, sagt Stress.

Er erklärt auch, dass sie sich vorstellen könnten, zusammen Kinder zu haben. Derzeit würden sie aber noch immer in einer Fernbeziehung leben. Nach New York zu ziehen, wo seine Freundin wohnt, käme für den Musiker aber nicht in Frage.

Er hat sich nur noch um die Musik gekümmert

Doch wie kam es zur Krise? Er habe Fehler gemacht, sagt Stress. Er hätte sich zu sehr um seine zweite Liebe, die Musik, gekümmert. Und dabei Ronja vernachlässigt. So seien die Beziehungsprobleme entstanden.