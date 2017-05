Das Dienstmädchen ist in Wirklichkeit eine Trickbetrügerin, die mithilfe eines Heiratsschwindlers Lady Hideko und ihren perversen Onkel um deren Reichtum erleichtern will. Doch im Film «The Handmaiden» ist nichts, wie es am Anfang scheint.

Erotische Repression

Kultfilmer Park Chan-wook («Oldboy») hat für seinen neuen Thriller, der letztes Jahr in Cannes lief, überraschenderweise den Inhalt eines britischen Krimiromans («Fingersmith», 2002) übernommen und in sein heimisches Korea verschoben.

Doch das passt: Unter japanischer Besetzung herrschten im Korea der 1930er-Jahre ähnlich repressive Zustände wie im viktorianischen London aus dem Roman.