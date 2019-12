Rückblick Kultur und Wissenschaft: Aufgefallen - Abgefallen - Ausgesprochen

Aufgefallen

Luca Hänni hat in diesem Jahr geschafft, was viele Beobachter des Eurovision Song Contest nicht für möglich hielten. Nach einer mehrjährigen Durststrecke hat der 24-jährige Berner Sänger und Tänzer mit seinem Song «She Got Me» den vierten Platz erreicht. Es ist die beste Platzierung für einen Schweizer seit 26 Jahren. (sk)

Abgefallen