Sarah Connor ist zurück: Mit Muskeln und Killer-Instinkt gegen den Terminator

Die inzwischen 63-jährige Schauspielerin erinnert sich an einen Vorfall, in dem sie einem Fahrerflüchtigen, der ihren Wagen touchiert hatte, hinterher raste, ihn in einer Sackgasse stellte und aus dem Auto zu reissen versuchte. «Das war Sarah Connor, nicht ich. Es gibt noch weitere solche Episoden in meinem Leben.»

Bleibt «Dark Fate» eine einmalige Rückkehr zum grossen Studio-Film? Linda Hamilton sieht sich nicht wirklich als Film-Mensch. Sie liebt zwar die Schauspielerei, nicht aber das Drumherum: «Früher musste ich mich aufbrezeln, um für die Fotografen gut auszusehen. Inzwischen habe ich gemerkt, dass sie eigentlich nur ein schlechtes Bild wollen. Heute muss ich mich also hübsch machen, um nicht fotografiert zu werden», sagt sie und schüttelt den Kopf.

Hamilton reibt sich nicht nur an der Oberflächlichkeit in der Traumfabrik: «Ich fühlte mich in Hollywood immer wie ein Aussenseiter und verstand nicht, was mein Platz in diesem Umfeld war. Alles ist aufgeblasen: Die Egos, der Lifestyle, die Lippen.»

Neues Leben auf einer Farm

Als Hamilton oft genug «nein» gesagt hatte – auch zu «Terminator 3» – blieben die Rollen schliesslich aus. Sie gab ihre Malibu Villa auf, als ihre beiden Kinder ausgezogen waren, und überlegte sich, was sie vom Leben noch wollte. Ihr Fazit: Ein Pferd und eine Veranda. Sie zog auf eine Farm in Virginia, die beides hatte, und kümmerte sich mit ihren Geschwistern um die gebrechlichen Eltern.

Nach dem Tod des Vaters schlug sie ihre Zelte in New Orleans auf: «Mir gefiel die Architektur und die Geschichte und, dass Fremde dich ‹Baby› nennen – das habe ich mir verdient.» Die Schauspielerin lacht. «Nach vier Jahren in New Orleans stehe ich den Menschen in meinem Umfeld heute näher, als ich es in all den Jahren in Malibu je war. Und das stimmt so für mich. Ich möchte mit niemandem tauschen.»