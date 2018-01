Sie und Ihr Co-Star Aaran Altas kommen sich im Film sehr nahe. Macht es einen Unterschied für Sie, ob Sie eine intime Szene mit einer Frau oder einem Mann drehen?

Ich hatte zuvor noch nie eine Liebesszene mit einem Mann gedreht und war deshalb schon etwas aufgeregt. Aber als es dann so weit war, merkte ich: Das ist nicht viel anders als mit einer Filmpartnerin.

Mario muss im Film ein bestimmtes Image nach aussen vertreten, damit seine Sponsoren nicht abspringen. Sind die immensen Geldbeträge im Fussball Teil des Problems?

Ja. Nehmen wir doch als Beispiel den Fussballer Neymar, der für 220 Millionen Franken den Club gewechselt hat. Dieser Preis hat nichts mehr mit seinen Fähigkeiten als Fussballer so tun, sondern damit, dass er eine Marke ist. Er wird als idealer Fussballer vermarktet, da hat es keinen Platz für Abweichungen, sonst würde sein Marktwert sofort sinken. Es ist doch so: Wenn ein schwuler Fussballer plötzlich keine Tore mehr schiesst, würde es doch sofort heissen: Er hätte sich nicht outen sollen, er kann mit diesem Druck nicht umgehen. Viele Personen, mit denen wir vor dem Dreh gesprochen haben, nannten das als Grund, warum sie Spieler nicht dazu raten, sich zu outen.

Es ist himmeltraurig. Mario muss sich im Film zwischen Karriere oder Liebe entscheiden. Beides geht nicht. Das reisst ihn innerlich auseinander. Wie stellt man so etwas glaubhaft dar?

Ich kenne das auch aus meinem Beruf als Schauspieler. Alles ist schnelllebig, man reist viel hin und her, wie Fussballer. Mario geht im Film aus dem kleinen Thun nach Hamburg. Alles ist grösser, er hat keine Freunde, ist einsam. In dieses Gefühl konnte ich mich gut hineinversetzen, ohne das selbst so erlebt zu haben.