Schule zu, Piste offen: Warum überhöht die Schweiz das Skifahren so sehr?

Natürlich kommen sich Menschen in Skigebieten so nahe, dass sie einander anstecken. Das sagte diese Woche nicht irgendein Schneenörgler im Flachland, sondern einer, gewissermassen aus der innersten DNA der Skination, dort, wo Vico Torrianis «Alles fährt Ski» noch seine Gültigkeit hat.

«Seuchenherd», «Schweizer Ischgl», «Corona-Hotspot»: Das Berner Oberländer Dorf Wengen erhält gerade sehr schlechte Presse. Als Virenschleuder fungierte in Wengen auch der örtliche Skiclub, zeigten Recherchen. Das Lauberhornrennen wurde abgesagt. Die Einheimischen sollen zu Hause bleiben, wenn sie nicht gerade zum Coronamassentest müssen, sogar die Schulen wurden geschlossen. Höchste Zeit also, die Pisten zu schliessen?

Skifahren, der Heilige Gral der Eidgenossenschaft

Nein, das Skigebiet blieb geöffnet. Diese paradoxe Situation steht exemplarisch für ein Land, in dem das Skifahren zu einer Art Heiligen Kuh erhoben worden ist. Nach dem Lockdown im Frühling hiess es «nie wieder Schulschliessungen», und wenn, dann als Ultima Ratio.

In Wengen passiert ist genau das Gegenteil: Schulschliessungen vor Skigebietsschliessungen. Wie konnte es so weit kommen? Warum wird das Skifahren in der Schweiz dermassen überhöht? Und was sagt das über das Zusammenleben in der Schweiz aus?

Zentral ist freilich die wirtschaftliche Bedeutung des Wintersports und das daraus abgeleitete Lobbying. Dazu etwas weiter unten, denn allein taugen sie nicht zur Erklärung.

Bleibt etwas Identitäres, das wir uns nicht wegzulassen trauen, weil wir Schweizer uns darüber definieren. Fast, als würden die Schneeberge in sich zusammenkrachen, wenn eine Saison lang Ruhe einkehrte in den Alpen.