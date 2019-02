Er überrascht immer wieder aufs Neue. Dabei ist längst klar, dass Kacey Mottet Klein nicht mehr der süsse kleine Knirps ist, den er 2009 im Schweizer Erfolgsfilm «Home» gespielt hat.

Inzwischen ist der hochbegabte Schauspieler aus Lausanne 20 Jahre alt und auf dunkle, unbequeme Rollen spezialisiert. Im Spielfilm «Journal de ma tête» etwa war er kürzlich als junger Mann zu sehen gewesen, der seine eigenen Eltern ermordert.

Nicht minder aufsehenerregend ist Mottet Kleins neueste Rolle: Im französischen Filmdrama «L’adieu à la nuit», das am Dienstagabend an den Internationalen Filmfestspielen in Berlin uraufgeführt wurde, spielt er Alex, einen jungen Franzosen, der sich radikalisiert hat und in den Dschihad ziehen will.