Auf der anderen Seite macht er keinerlei Abstriche bei der politischen Färbung seiner Musik: Er entlädt seinen Zorn über afrikanische Machthaber, prangert mit Namen die Ölkonzerne an, die Nigeria ausbeuten, tritt wie der Patriarch für die Legalisierung von Gras ein. Mit dem Eröffnungsstück «The Last Revolutionary» aus dem aktuellen Werk «Black Times» will Seun Kuti unmissverständlich zeigen, wer der letzte Aufrechte im Afrobeat ist.

Engagiert und kämpferisch

Wütend und engagiert gegen den Machtmissbrauch der Eliten und für die Ideen schwarzer Freiheitskämpfer wie Thomas Sankara aus Burkina Faso treibt er seine 14 Musiker starke Bigband durch ungestüme Afrobeat-Epen. Die Perspektive geht über Nigeria hinaus, auch, wenn er sich in den Texten mit den Arbeitern in den USA und Südafrika solidarisiert.

Und als Gast auf dem Album ist sogar Carlos Santana geladen, der allerdings wie ein Fremdkörper wirkt. Der Gitarrenheld aus Kalifornien wird beim Liveauftritt von Seun und seinem Egypt 80-Orchester in der Kaserne nicht dabei sein. Muss er auch nicht, denn eine Live-Performance der aktuellen Besetzung benötigt keine prominenten Seitenleute. Krachende Bläsersätze, trancehafte Klick-Gitarren und Seuns fordernde, dunkle Stimme gepaart mit dem Feuer seiner Saxsoli lassen den Afrobeat 50 Jahre nach seiner Entstehung weiterhin wie eine Urgewalt klingen.

Sieun Kuti in der Kaserne Basel: Dienstag, 6. März, 20 Uhr.