Sexuelle Belästigung am Theater: Jetzt melden sich Schweizer Prominente

Die in dieser Zeitung veröffentlichten Vorwürfe sexuellen Missbrauchs haben in der Deutschen und Schweizer Theaterszene hohe Wellen geschlagen. Nun melden sich auch prominente Stimmen zu Wort: Auch «Herbstzeitlosen»-Star Heidi Maria Glössner (77) erlebte Belästigung als Stolperstein, weil sie sich aktiv dagegen zur Wehr setzte:

Ich wurde in jungen Jahren von einem übergriffigen Schauspieldirektor angegangen.

«Nach einem Gang ans Hamburger Bühnen-Schiedsgericht hätte ich bis zur Urteilsverkündigung weiterspielen sollen, was ich aber nicht tat. Mir wurde dann auf Ende Saison gekündigt. Ich wäre aber auch freiwillig gegangen», so Glössner. Während ihrer jahrzehntelangen Engagements in Luzern und Bern habe sie glücklicherweise nie mehr etwas Ähnliches erlebt. Sie findet es «erschreckend», dass junge Kolleginnen und Kollegen immer noch mit denselben strukturellen Problemen zu kämpfen haben.

Dieser männliche Regie-Kult muss endlich weg